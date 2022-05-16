Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety

Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Новый сезон, вероятно, будет "более кинематографическим". По данным издания, каждая серия рассматривается создателями "как отдельный фильм".

Кроме того, одна серия будет длиться минимум час.

Variety отмечает, что шестой сезон будет иметь больше серий, чем предыдущий.

"Черное зеркало" - это научно-фантастическая сериал-антология о сложном, высокотехнологичном недалеком будущем, где лучшие изобретения человечества наталкиваются на его самые ужасные инстинкты.