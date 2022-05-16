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Главная Культура Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety

Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety

16 мая, 2022 понедельник
22:51
Культура Netflix

Стриминговый сервис Netflix начал работу над шестым сезоном антиутопии "Черное зеркало"

Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Новый сезон, вероятно, будет "более кинематографическим". По данным издания, каждая серия рассматривается создателями "как отдельный фильм".

Кроме того, одна серия будет длиться минимум час.

Variety отмечает, что шестой сезон будет иметь больше серий, чем предыдущий.

"Черное зеркало" - это научно-фантастическая сериал-антология о сложном, высокотехнологичном недалеком будущем, где лучшие изобретения человечества наталкиваются на его самые ужасные инстинкты.

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Чорное дзеркало
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