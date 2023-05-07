Об этом 7 апреля авторы сериала написали в twitter .

Отмечается, что написание сценария продолжается во время съемочного процесса, поэтому без сценаристов работа остановилась. Братья Даффер, авторы Stranger Things, выразили надежду, что скоро работу удастся возобновить.

"Дафферы здесь. Написание не прекращается, когда начинаются съемки. Хотя мы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, во время этой забастовки это невозможно. Мы надеемся, что вскоре будет достигнуто справедливое соглашение, чтобы мы все могли вернуться к работе ", – объясняют они.