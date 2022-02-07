Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова "Носорог"

Об этом режиссер написал в facebook.

"Netflix приобрел права на онлайн-показ "Rhino/Носорог", - отметил Сенцов.

"Носорог" - украинский художественный фильм, снятый в 2021 году в копродукции Украины, Польши и Германии. Мировая премьера фильма прошла 9 сентября 2021 года.

История фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой - бандит по прозвищу Носорог попадает в тиски украинского криминального мира 1990-х и начинает свой кровавый путь, что приводит его совсем не туда, куда он ожидал.

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