Netflix презентовал украинский трейлер сериала "Позор"
Вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать хип-хоп звездой
Об этом информирует прессслужба Netflix.
Главная героиня сталкивается с неприятием родителей, желающих, чтобы она соблюдала традиции ромского сообщества. 17-летняя девушка ищет свое место в мире, пытаясь соединить свои корни и современную культуру, ведь мечтает стать хип-хоперкой, разрываясь между строгим правилам семьи и влиянием друзей.
В главных ролях Зофия Ястшембска, Себастьян Лах, Магдалена Червинска и другие.
Сериал о ромской хип-хоперке покажут 6 сентября на Netflix.
- 17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
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