Netflix презентовал украинский трейлер сериала "Позор"

Об этом информирует прессслужба Netflix.

Главная героиня сталкивается с неприятием родителей, желающих, чтобы она соблюдала традиции ромского сообщества. 17-летняя девушка ищет свое место в мире, пытаясь соединить свои корни и современную культуру, ведь мечтает стать хип-хоперкой, разрываясь между строгим правилам семьи и влиянием друзей.

В главных ролях Зофия Ястшембска, Себастьян Лах, Магдалена Червинска и другие.

Сериал о ромской хип-хоперке покажут 6 сентября на Netflix.