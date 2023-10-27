Netflix представил трейлер последнего сезона сериала "Корона" о жизни принцессы Дианы

Трейлер опубликован на YouTube.

В трейлере авторы сериала несколькими сценами подводят зрителя к трагедии, которая произошла в августе 1997 года — отношения с Доди аль Файедом, с сыновьями и королевой Елизаветой, а также давление, которое на принцессу осуществляли папарацци — последствия мировой славы, которую она получила после брака с наследником британского престола.

Сезон разделен на две части, он будет охватывать события, связанные с королевской семьей с 1997 по 2005 год. В сериале покажут гибель принцессы Дианы, а также знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Принцессу в шестом сезоне сыграла британская актриса Элизабет Дебики, а королеву Елизавету – Имельда Стонтон.

Премьера первой части запланирована на 16 ноября, а второй – 14 декабря.