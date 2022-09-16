Netflix предоставит гранты на фильмы трех украинских режиссеров
Ленты Сенцова, Целик и Никитюк будут финансироваться посредством грантовой программы разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве со стриминговой платформой Netflix
Список проектов, которые будут финансировать, обнародовали на сайте киноакадемии.
Грант призван помочь кинохудожникам из Украины и всего мира, пострадавшим или перемещенным из-за войны, продолжить развиваться в их сфере.
Для участия в грантовой программе было отобрано 48 проектов из 717: 16 полнометражных игровых фильмов, 16 игровых сериалов и 16 документальных лент.
48 команд, в состав которых входят сценаристы и продюсеры, получат гранты в размере 15 тысяч долларов на разработку сценария. Также осенью они смогут присоединиться к эксклюзивным онлайн сессиям с международными экспертами отрасли.
"Каждое из мероприятий будет посвящено отдельной теме, среди которых эволюция телевизионных жанров, сторителлинг в нон-фикшн сериалах, питчинг полнометражного и телефильма, а также как создать привлекательных персонажей", - отмечают на сайте.
Да, гранты получат:
- полнометражный игровой фильм "Азовсталь", автор сценария Олег Сенцов, продюсер Денис Иванов;
- полнометражный игровой фильм "Цвет вишни", автор сценария Марыся Никитюк, продюсер Соломия Ильницкая;
- полнометражный игровой фильм "Антоновка" (рабочее название), автор сценария Екатерина Горностай, продюсер Вика Хоменко;
- документальный фильм "Красная зона", автор сценария Ирина Целик, продюсер Дарья Бассель;
- документальный фильм "Беззвездный поход", автор сценария Ирэна Стеценко, продюсер Виталий Шереметьев;
- игровой сериал "Лишь бы к вечеру", автор сценария Олег Зборовский, продюсер Екатерина Вишневская.
Полный список грантополучателей читайте на сайте Украинской киноакадемии.
Оценивали проекты:
- Наталья Стрибук (продюсер);
- Олеся Лукьяненко (креативная продюсер);
- Сергей Зленко (представитель Украины в Eurimages);
- Алик Шпилюк (киноэксперт, артдиректор Украинской киноакадемии);
- Алексей Гладушевский (продюсер, сценарист);
- Сергей Буковский (документалист);
- Дарья Бассель (продюсер, директор индустрийной платформы Docudays UA);
- Алина Горлова (режиссер, сценарист);
- Геннадий Кофман (продюсер, член Правления и Отборочного Совета Docudays UA).
Отмечается, что Netflix не имеет доступа и не участвовал в какой-либо оценке материалов, представленных к участию в грантовой программе, и не принимает на себя никаких обязательств по проектам, участвующим в ней.
Украинская киноакадемия – это объединение украинских экспертов и профессионалов в области киноискусства. Она была основана в 2016 году.
Netflix – стриминговый развлекательный сервис для просмотра кино и сериалов.
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