Netflix повышает цены для подписчиков из нескольких стран. Список
Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость на некоторые планы подписок в США, Великобритании и Франции, поскольку она превзошла прогнозы относительно новых пользователей, что привело к подъему акций на 13%
Об этом информирует Reuters .
Компания добавила почти 9 миллионов подписчиков по всему миру в третьем квартале, что значительно превзошло ожидания аналитиков Уолл-стрит в 6 миллионов. Netflix сказал, что надеется на такое количество новых пользователей в текущем квартале.
Высокие результаты показали, что Netflix успешно работает независимо от голливудского трудового конфликта, который приостановил много производства в США. Он создает много своих шоу и фильмов за пределами Штатов, составляющих большую часть его новых регистраций.
Стриминговый гигант привлек новую аудиторию к долгожданным телевизионным шоу, таким как юридическая драма "Костюмы", которую он получил в Comcast и сериал HBO о Второй мировой войне "Братья по оружию". Netflix также отметил глобальный успех One Piece, реальной адаптации признанной японской манги и примера его крупных инвестиций в истории с локальным влиянием, которые становятся популярными в мире.
"Это те времена, когда я рад, что у нас такой богатый, глубокий и широкий выбор программ. То же самое было и во время COVID, когда мы смогли справиться с шифером из-за длительного и достаточно непредсказуемого перерыва в производстве", - сказал согенеральный директор Netflix Тед Сарандос.
Теперь стоимость премиумплана без реклам в США увеличилась на 3 доллара до 22,99 доллара в месяц. В Великобритании цена премиумкласса поднялась на 2 фунта до 17,99 фунта и во Франции на 2 евро до 19,99 евро.
- Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов.
- Также стало известно, что Netflix окончательно ликвидирует сервис проката DVD-дисков по почте, начиная 25 лет назад.
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