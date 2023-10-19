Netflix повышает цены для подписчиков из нескольких стран. Список

Об этом информирует Reuters .

Компания добавила почти 9 миллионов подписчиков по всему миру в третьем квартале, что значительно превзошло ожидания аналитиков Уолл-стрит в 6 миллионов. Netflix сказал, что надеется на такое количество новых пользователей в текущем квартале.

Высокие результаты показали, что Netflix успешно работает независимо от голливудского трудового конфликта, который приостановил много производства в США. Он создает много своих шоу и фильмов за пределами Штатов, составляющих большую часть его новых регистраций.

Стриминговый гигант привлек новую аудиторию к долгожданным телевизионным шоу, таким как юридическая драма "Костюмы", которую он получил в Comcast и сериал HBO о Второй мировой войне "Братья по оружию". Netflix также отметил глобальный успех One Piece, реальной адаптации признанной японской манги и примера его крупных инвестиций в истории с локальным влиянием, которые становятся популярными в мире.

"Это те времена, когда я рад, что у нас такой богатый, глубокий и широкий выбор программ. То же самое было и во время COVID, когда мы смогли справиться с шифером из-за длительного и достаточно непредсказуемого перерыва в производстве", - сказал согенеральный директор Netflix Тед Сарандос.

Теперь стоимость премиумплана без реклам в США увеличилась на 3 доллара до 22,99 доллара в месяц. В Великобритании цена премиумкласса поднялась на 2 фунта до 17,99 фунта и во Франции на 2 евро до 19,99 евро.