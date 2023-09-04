Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"

Об этом Вышебаба написал в Фейсбуке.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался", – комментирует боец.

Военный пишет, что документальный сериал "Матери войны" получился не совсем документальным, ведь заканчивается рассказом о Вышебабе с фотографиями, видео и чтением строк из его стихов.

"Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком. Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые мне и написали", - объясняет защитник.

Вышебаба говорит, что документалку создали польские режиссеры, но не согласовывали детали с самим автором.

"Я могу понять - они думали что я уже тотво. Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить - неизменно в 68-й бригаде - и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере напрасно", - добавил боец и попросил написать отзыв Netflix об этой ошибке.