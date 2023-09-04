Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"
Украинский защитник и поэт Павел Вышебаба рассказал, как в документальном сериале "Матери войны" заявили о гибели военного под Северодонецком
Об этом Вышебаба написал в Фейсбуке.
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же попрощался", – комментирует боец.
Военный пишет, что документальный сериал "Матери войны" получился не совсем документальным, ведь заканчивается рассказом о Вышебабе с фотографиями, видео и чтением строк из его стихов.
"Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком. Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые мне и написали", - объясняет защитник.
Вышебаба говорит, что документалку создали польские режиссеры, но не согласовывали детали с самим автором.
"Я могу понять - они думали что я уже тотво. Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить - неизменно в 68-й бригаде - и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере напрасно", - добавил боец и попросил написать отзыв Netflix об этой ошибке.
- 10 ноября 2022 года певица KOLA выпустила припев к стихотворению воина 68-й ОЕБр Павла Вышебабы "Дочке".
- 23 декабря 2022 года украинская певица NICHKA вместе с поэтом и бойцом 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Павлом Вышебабой записали песню-стихотворение "Любовь".
- 22 марта сообщалось, что Павел Вышебаба концертами собрал 3,5 млн грн для бригады егерей. Денежные средства направили на артиллерийскую систему Sivalka, дроны, рации и системы связи для 68-й егерской бригады.
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