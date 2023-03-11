Netflix покажет документальный фильм с Клопотенко о борще
На стриминговом сервисе Netflix выйдет украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" с поваром Евгением Клопотенко
Об этом Клопотенко сообщил в Instagram.
В фильме Клопотенко путешествует по Украине в поисках "секретных ингредиентов" для борща. Герои фильма готовят блюдо в разных местах Украины: на военной полевой кухне, в гуцульской деревне, в столовой Чернобыльской АЭС, во львовском ресторане и в доме пасечника вблизи границы с Беларусью.
Фильм является проектом журналистки Наталии Якимович и режиссера Дмитрия Кочнева. Над лентой также работали оператор-постановщик Евгений Сахно и редактор Юлия Козыряцкая. Первый показ прошел в 2020 году.
По словам Клопотенко, премьера на Netflix состоится 30 марта.
- Напомним, в июле 2022 года культуру приготовления украинского борща внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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