Netflix покажет документальный фильм с Клопотенко о борще

Об этом Клопотенко сообщил в Instagram.

В фильме Клопотенко путешествует по Украине в поисках "секретных ингредиентов" для борща. Герои фильма готовят блюдо в разных местах Украины: на военной полевой кухне, в гуцульской деревне, в столовой Чернобыльской АЭС, во львовском ресторане и в доме пасечника вблизи границы с Беларусью.

Фильм является проектом журналистки Наталии Якимович и режиссера Дмитрия Кочнева. Над лентой также работали оператор-постановщик Евгений Сахно и редактор Юлия Козыряцкая. Первый показ прошел в 2020 году.

По словам Клопотенко, премьера на Netflix состоится 30 марта.