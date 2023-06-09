Трейлер появился на официальном ютуб-канале компании Netflix.

"Судьба их свела. Опасные силы пытаются их разъединить. Геральт и Йеннефер борются за безопасность Цири, пока на континенте идет война", - пишет Netflix о 3 сезоне сериала "Ведьмак".

Третий сезон "Ведьмака" стартует уже 29 июня.