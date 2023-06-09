Netflix показал трейлер третьего сезона "Ведьмака"
Вечером четверга, 8 июня, компания Netflix показала трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак"
Трейлер появился на официальном ютуб-канале компании Netflix.
"Судьба их свела. Опасные силы пытаются их разъединить. Геральт и Йеннефер борются за безопасность Цири, пока на континенте идет война", - пишет Netflix о 3 сезоне сериала "Ведьмак".
Третий сезон "Ведьмака" стартует уже 29 июня.
- Британский актер Генри Кавилл рассказал, что покидает роль Геральта в 4-й части "Ведьмака" от Netflix. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.
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