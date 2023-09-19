Netflix показал трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома"
На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома" на украинском языке
Об этом информирует прессслужба .
Сериал "Берлин" является спин-оффом популярного испанского триллера "Бумажный дом", рассказывающего о группе преступников, организующих величайшие ограбления в истории. Авторы фокусируются на одном из главных героев – Андресе де Фонольосе, известном по псевдониму Берлин, роль которого сыграл Педро Алонсо.
Берлин является харизматичным, элегантным и безжалостным грабителем, похитителем драгоценностей, заместителем так называемой банды, а также братом Профессора.
События в новом сериале разворачиваются задолго до "Бумажного дома" и показывают, как Берлин собирает свою команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений. Сериал также раскрывает детали личной жизни Берлина, его подлинное имя, семейную историю и романтические отношения.
"Берлин" создан теми же авторами, что и "Бумажный дом" – Алексом Пиной и Хесусом Кольменаром. В сериале снимались Педро Алонсо, Сусан Абаитуа, Патрися Пеккенен, Клаудия Рамос и другие актеры.
Премьера состоится 29 декабря на Netflix.
Недавние премьеры на Netflix
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.
В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.
30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".
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Netflix показал трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.
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