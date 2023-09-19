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Netflix показал трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома"

19 сентября, 2023 вторник
12:47
Культура

На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома" на украинском языке

Об этом информирует прессслужба .

Сериал "Берлин" является спин-оффом популярного испанского триллера "Бумажный дом", рассказывающего о группе преступников, организующих величайшие ограбления в истории. Авторы фокусируются на одном из главных героев – Андресе де Фонольосе, известном по псевдониму Берлин, роль которого сыграл Педро Алонсо.

Берлин является харизматичным, элегантным и безжалостным грабителем, похитителем драгоценностей, заместителем так называемой банды, а также братом Профессора.

События в новом сериале разворачиваются задолго до "Бумажного дома" и показывают, как Берлин собирает свою команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений. Сериал также раскрывает детали личной жизни Берлина, его подлинное имя, семейную историю и романтические отношения.

"Берлин" создан теми же авторами, что и "Бумажный дом" – Алексом Пиной и Хесусом Кольменаром. В сериале снимались Педро Алонсо, Сусан Абаитуа, Патрися Пеккенен, Клаудия Рамос и другие актеры.

Премьера состоится 29 декабря на Netflix.

Недавние премьеры на Netflix

24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.

В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.

30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".

2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.

Также уже доступен тизер фильма "Убийца". Премьера фильма пройдет 10 ноября.

Netflix показал трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.

Также авторы пятого сезона популярного научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things) показали первый рекламный ролик.

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