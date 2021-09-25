Netflix показал трейлер 4 сезона фантастического сериала "Очень страннные дела"

Видео опубликовано в YouTube.

На первых кадрах показывают семью, которая переезжает в новый дом в 1950-х годах. В нем начинаются странные вещи - выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время ужина начинаются ужасные вещи.

После этого в кадре появляются главные герои "Очень страннные дела", которые появляются в этом же доме, но через несколько десятилетий, в котором продолжают происходить странные вещи.

Первый тизер нового сезона "Очень страннных дел" вышел еще в феврале 2020 года. Следующий фрагмент показали в августе, тогда же обнародовали дату выхода - 2022.

Съемки четвертого сезона стартовали еще в начале 2020 года, но из-за пандемии производство остановилось на длительный срок.