Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"
Netflix официально подтвердил выход второго сезона своего сериала "Игра в кальмара"
Об этом во время встречи, на которой обсуждались доходы платформы за четвертый квартал, заявил контент-директор Netflix Тед Сарандос, сообщает NBC News .
По его словам, прорывной хит 2021 "обязательно" получит второй сезон.
"Вселенная "Игры в кальмара" только началась", - сказал Сарандос.
Однако он не уточнил, когда именно стоит ждать второго сезона и начались ли съемки проекта.
Южнокорейская драма о жестоких детских играх на выживание заняла первое место по количеству просмотров на платформе Netflix. За 25 дней с момента премьеры 17 сентября 2021 года сериал набрал 111 млн. просмотров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине .
- Ранее сообщалось , что "Игра в кальмара" за месяц принесла Netflix около $1 млрд.
- В ноябре режиссер сериала Гван Дон Хек анонсировал выход второго сезона.
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