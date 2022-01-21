Netflix подтвердил выход второго сезона "Игры в кальмара"

Об этом во время встречи, на которой обсуждались доходы платформы за четвертый квартал, заявил контент-директор Netflix Тед Сарандос, сообщает NBC News .



По его словам, прорывной хит 2021 "обязательно" получит второй сезон.



"Вселенная "Игры в кальмара" только началась", - сказал Сарандос.



Однако он не уточнил, когда именно стоит ждать второго сезона и начались ли съемки проекта.



Южнокорейская драма о жестоких детских играх на выживание заняла первое место по количеству просмотров на платформе Netflix. За 25 дней с момента премьеры 17 сентября 2021 года сериал набрал 111 млн. просмотров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине .

Ранее сообщалось , что "Игра в кальмара" за месяц принесла Netflix около $1 млрд.

В ноябре режиссер сериала Гван Дон Хек анонсировал выход второго сезона.



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