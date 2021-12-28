Netflix ответил на письмо Минкульта по изображению украинки в сериале "Эмили в Париже"
Netflix ответил на письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко по поводу "карикатурного изображения" героини-украинки в новом сезоне сериала "Эмили в Париже"
Об этом министр культуры сообщил dev.ua.
"Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предупредить подобные случаи", - рассказал Александр Ткаченко.
Ранее Минкульт написал обращение к Netflix по поводу образа украинки во втором сезоне сериала "Эмили в Париже". Украинку Петру изобразили вульгарно одетой блондинкой, которая ворует одежду в магазинах и боится депортации.
Ткаченко считает, что эта ситуация поднимает вопрос имиджа Украины за границей
"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - подчеркнул министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.98
- Актуальное
- Важное