Netflix ответил на письмо Минкульта по изображению украинки в сериале "Эмили в Париже"

Об этом министр культуры сообщил dev.ua.



"Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предупредить подобные случаи", - рассказал Александр Ткаченко.



Ранее Минкульт написал обращение к Netflix по поводу образа украинки во втором сезоне сериала "Эмили в Париже". Украинку Петру изобразили вульгарно одетой блондинкой, которая ворует одежду в магазинах и боится депортации.



Ткаченко считает, что эта ситуация поднимает вопрос имиджа Украины за границей



"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - подчеркнул министр.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb