Netflix отменил фильм "Невеста" из-за голливудских забастовок
В понедельник, 4 сентября, стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix отменил ленту "Невеста" из-за стачек в Голливуде
Об этом информирует пресс-служба .
"Netflix отменил фильм с Кристианом Бэйлом", - говорится в заявлении.
Сообщается, что режиссером лента "Невеста" должна стать Мэгги Джилленгол, работавшая над фильмом "Потерянная дочь".
Это должен был быть римейк американского научно-фантастического фильма ужасов, вышедшего в свет в 1935 году и ставшего первым сиквелом компании Universal Pictures "Невеста Франкенштейна". Главные роли должны были исполнить Кристиан Бэйл, Питер Сарсгаард и Пенелопа Крус.
Пресс-служба заявила, что фильм отменили из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.
Недавние премьеры на Netflix
17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать хип-хоп звездой.
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.
В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастического эпоса "Бунтівний місяць" на украинском языке.
30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".
2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" об историях постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедика Юлии Паевской с позывным Тайра.
Что известно о голливудских забастовках
2 мая сценаристы Голливуда остановили производство телепроектов, впервые за 16 лет выйдя на пикет, и требуют увеличить оплату труда и ограничить использование ИИ.
3 апреля тысячи сценаристов в США вышли на забастовки: они требуют урегулировать применение генеративного искусственного интеллекта в стране. Причина – опасение обвала рынка труда и падение спроса на их работу.
Компания Netflix приостановила съемки финального сезона популярного сериала Stranger Thing из-за массовых стачек сценаристов в США. Об этом 7 апреля авторы сериала написали в Twitter.
4 июня стало известно, что Гильдия режиссеров США достигла предварительных договоренностей с Голливудом, включающих повышение заработной платы и ограничение работы ИИ в киноиндустрии, в свою очередь забастовки сценаристов продолжаются.
14 июля сообщалось, что объявленная актерами и сценаристами Голливуда забастовка из-за недовольства зарплатами и использования искусственного интеллекта в кино может отложить релизы фильмов и сорвать церемонию вручения главной премии сериалов "Эмми".
Американская транснациональная компания Warner Bros Discovery предупредила, что голливудские забастовки сценаристов и актеров могут ударить по ее студийному бизнесу, который уже пострадал из-за громких кассовых провалов.
Трансляцию 75-й церемонии вручения премии "Эмми" официально перенесли на 15 января 2024 года из-за забастовок профсоюзов сценаристов и актеров.
23 августа сообщалось, что переговоры между Голливудскими студиями и потоковыми сервисами с одной стороны и сценаристами с другой – вышли на новый этап, чтобы удовлетворить требования относительно зарплаты и искусственного интеллекта.
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