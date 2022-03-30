Netflix откроет офис в Польше, который будет работать на Центральную и Восточную Европу

Об этом заявили в Netflix .



В компании напомнили, что в 2016 году локализовали сервис в Польше, после чего он стал доступен на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках.



"В течение этого времени, и поскольку мы знаем, как сильно наши члены в регионе любят местные фильмы, мы работали с творческим сообществом Центральной и Восточной Европы, чтобы расширить список местных фильмов и сериалов. Только в Польше мы инвестировали более 490 млн. злотых (~$115 млн) в оригинальные фильмы и сериалы Netflix и создали более 2600 рабочих мест в наших постановках, предоставляя возможности актерам, сценаристам, режиссерам и всем другим бригадам, которые являются основой каждого производства. Румыния, Венгрия и др. Центральная и Восточная Европа также стала стратегическим производственным центром для наших международных шоу, недавно в этом регионе успешно сняли такие основные фильмы, как Extraction 2 или Shadow & Bone S01", - отметили в Netflix.



Стриминговый сервис тесно сотрудничает с создателями из Польши, чтобы транслировать польские фильмы и сериалы: ленты "Лес", Sexify, Rojst '9, "Дэвид и эльфы", "Никто не спит в лесу сегодня вечером", "Как я влюбилась в гангстера" и "Операция Гиацинт" регулярно попадали в лучшую десятку Netflix.



"Сегодняшний день знаменует еще одну веху в нашем путешествии в Центральную и Восточную Европу, сближая нас с нашими членами и творческими партнерами. Я рад сообщить, что в конце этого года мы планируем открыть офис Netflix в Восточной и Центральной Европе в Варшаве, который будет функционировать как центр для региона Офис Netflix в Варшаве является естественным следующим шагом для нас и поможет построить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, создавая новые возможности для создателей и продюсеров контента.Творческий потенциал и потенциал местной промышленности делают Варшаву прекрасным местом базирование нашего бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Благодарим всех наших членов, замечательных режиссеров и партнеров в регионе за последние семь лет поддержки и сотрудничества. - отметили в компании.

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