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Netflix опубликовала первый украинский трейлер фильма "Бунтивный месяц"

24 августа, 2023 четверг
10:44
Культура

Американская стриминговая платформа Netflix показала тизер-трейлер к научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке

Об этом пишет пресс-служба .

Фильм режиссера Зака Снайдера о группе героев, пытающихся остановить грозящую колонизированному месяцу тирана .

"Когда мирной колонии на краю галактики грозит армия тиранического режима, наибольшей надеждой на выживание становится таинственная Кора, живущая среди крестьян. На эту незнакомку возлагается миссия по поиску подготовленных бойцов, которые присоединятся к ней ради отчаянного сопротивления колоссальному врагу. Кора собирает невелик. - аутсайдеров, инсургентов, крестьян и военных сирот из разных миров, которых объединяет стремление к искуплению и мести. Когда скромная луна оказывается в тени мощной империи, начинается битва за судьбу галактики, в ходе которой формируется новая армия героев", - говорится в описании в ленте.

В главных ролях фильма София Бутелла, Чарли Ганн, Рэй Фишер, Джимон Гонсу, Энтони Гопкинс, Пе Ду На и другие.

Премьера фильма на Netflix состоится 22 декабря (первая часть) и 19 апреля (вторая часть).

Съемка фильма началась 19 апреля 2022 года и длилась в течение восьми месяцев – до 22 декабря.

Режиссер Зак Снайдер известен работой над немалым количеством масштабных проектов, среди которых: "Человек из стали", "300 спартанцев" и "Армия мертвецов".

  • 17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
  • Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.
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