Netflix опубликовал трейлер фильма "На Западном фронте без изменений" по роману Ремарка
Стриминговый сервис Netflix распространил трейлер фильма "На Западном фронте без изменений", снятого по одноименному роману Эриха Марии Ремарка
Видео обнародовали в YouTube Netflix.
Премьера картины на сервисе запланирована на 28 октября.
Фильм рассказывает о Пауле и его товарищах – немецких солдатах, находящихся на Западном фронте Первой мировой войны. Они чувствуют, как быстро эйфория от войны превращается в страх и отчаяние, когда им приходится бороться за жизнь и жизнь друг друга.
Режиссером фильма выступил немец Эдвард Бергер. Главные роли в ней сыграли Даниэль Брюль, Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гильмер и другие.
- В сентябре стало известно, что Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без изменений".
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