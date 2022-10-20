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Netflix опубликовал трейлер фильма "На Западном фронте без изменений" по роману Ремарка

20 октября, 2022 четверг
22:39
Культура

Стриминговый сервис Netflix распространил трейлер фильма "На Западном фронте без изменений", снятого по одноименному роману Эриха Марии Ремарка

Видео обнародовали в YouTube Netflix.

Премьера картины на сервисе запланирована на 28 октября.

Фильм рассказывает о Пауле и его товарищах – немецких солдатах, находящихся на Западном фронте Первой мировой войны. Они чувствуют, как быстро эйфория от войны превращается в страх и отчаяние, когда им приходится бороться за жизнь и жизнь друг друга.

Режиссером фильма выступил немец Эдвард Бергер. Главные роли в ней сыграли Даниэль Брюль, Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гильмер и другие.

  • В сентябре стало известно, что Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без изменений".

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Кино
Netflix
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