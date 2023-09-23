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Главная Культура Netflix опубликовал тизер реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Netflix опубликовал тизер реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

23 сентября, 2023 суббота
18:38
Культура Squid Game

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов": проект выйдет уже в ноябре 2023 года

Официальный тизер был опубликован на YouTube канале Netflix.

В реалити примут участие 456 участников со всего мира, которые сразятся в различных испытаниях, основанных на корейских детских играх. Согласно тизеру, все эти испытания зрители уже имели возможность увидеть в "Игре в кальмаре". В свою очередь победитель получит $4,56 млн. Премьера реалити-шоу состоится 22 ноября на Netflix.

"Что бы сделали 456 реальных людей за 4,56 миллиона долларов? "Игра в кальмара: Вызов", новый соревновательный сериал, основанный на нашем самом масштабном шоу, выходит 22 ноября только на Netflix", - говорится в описании тизера.

Недавние премьеры на Netflix

24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон", созданная по мотивам бестселлера Василия Шкляра и тизер-трейлер к научно-фантастическому эпосу "Бунтівний місяць" на украинском языке.

30 августа Netflix презентовал украинский трейлер социальной драмы "Растин", а 2 сентября на платформе вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.

Также уже доступен тизер фильма "Убийца", премьера которого состоится 10 ноября, и трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.

Авторы пятого сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) показали первый рекламный ролик. Позже стриминговой платформе Netflix вышел трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома" на украинском языке.

Мир
Кино
Южная Корея
Netflix
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