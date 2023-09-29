Netflix окончательно ликвидирует сервис проката DVD-дисков по почте, с которого начинала 25 лет назад
Компания последний раз посылает подписчикам DVD-диски по почте и позволяет не возвращать их. Сервис проката, с которого начиналась деятельность Netflix 25 лет назад, окончательно ликвидируется
Об этом информирует The Guardian .
Netflix начинала работать как служба доставки DVD по почте 25 лет назад. Сейчас у них есть 238 миллионов подписчиков по всему миру, которые смотрят фильмы и сериалы онлайн. Но часть их бизнеса все еще работала с DVD, хотя уже меньше миллиона людей пользуются этой услугой.
В пятницу компания объявила о закрытии последних пяти центров по рассылке DVD в США. Люди, у которых все еще есть диски дома, могут их оставить себе как сувениры. Некоторым из них может получить до 10 дисков бесплатно. На пике популярности у Netflix было до 16 миллионов подписчиков.
Netflix была основана в 1997 году Марком Рендольфом и Ридом Гастингсом – двумя партнерами-предпринимателями, которые хотели конкурировать с Blockbuster – лидером рынка аренды фильмов. Гастингс стал генеральным директором Netflix и остался им до этого года.
"Это очень горько-сладко. Мы знали, что этот день приближается, но самое удивительное, что он не наступил 15 лет назад", - сказал соучредитель и главный исполнительный директор Netflix Associated Press Марк Рендольф.
Первый диск, который выслал Netflix своим клиентам, был Beetlejuice от Тима Бертона в марте 1998 года. С этого времени компания выслала 5,2 млрд дисков. Самым популярным фильмом на DVD был The Blind Side с Сандрой Баллоком.
Однако Рендольф сказал, что знает, что DVD-диски не будут основой бизнеса и их догонят просмотр фильмов и телешоу из-за подключения к Интернету.
"С первого дня мы знали, что DVD-диски исчезнут, что это был временный шаг. И DVD-сервис прекрасно справился с этой работой. Это походило на невоспеваемую ракету-носитель, которая вывела Netflix на орбиту, а затем упала обратно на Землю спустя 25 лет", - добавил Рендольф.
Недавние премьеры на Netflix
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон", созданная по мотивам бестселлера Василия Шкляра и тизер-трейлер к научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.
30 августа Netflix презентовал украинский трейлер социальной драмы "Растин", а 2 сентября на платформе вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
Также уже доступен тизер фильма "Убийца", премьера которого состоится 10 ноября, и трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.
Авторы пятого сезона популярного научно-фантастического сериала "Странные чудеса" (Stranger Things) показали первый рекламный ролик. Позже стриминговой платформе Netflix вышел трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома" на украинском языке.
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