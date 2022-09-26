Netflix объявил точную дату выхода нового сезона сериала "Корона" о Елизавете II
Стриминговый сервис Netflix назвал дату старта пятого сезона сериала о жизни королевы Елизаветы ІІ "Корона"
Об этом сообщили на официальной странице сериала в Instagram.
Продолжение телевизионного проекта о королеве Елизавете II выйдет на платформе в среду, 9 ноября. Netflix также представил новый постер сезона.
Новый, пятый сезон будет рассказывать о событиях жизни и правления королевы, происходивших в 1990-х годах. Зрители увидят драмы и скандалы, с которыми столкнулась королевская семья. Так, новый сезон коснется развода принцессы Анны, принца Чарльза и принца Эндрю.
В новом сезоне будет 10 эпизодов. Актерский состав, как и было объявлено ранее, будет меняться в сериале каждые два сезона. В продолжении вышедшей этой осенью "Короны" роль королевы Елизаветы исполнит британская актриса Имельда Стонтон. Принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс, принцессу Диану – Элизабет Дебики, принца Чарльза – Доминик Вест, принцессу Маргарет – Лесли Мэнвилл.
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О трагической гибели принцессы Дианы расскажет уже шестой сезон "Короны", съемки которого уже проходят. Как рассказывал автор проекта Питер Морган, шестой сезон станет последним. Впрочем, отношения принца Чарльза и принцессы Дианы будут центральной темой нынешнего, пятого сезона.
- Королева Елизаветы скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
- 73-летний сын королевы Чарльз стал новым королем Соединенного Королевства.
- В течение недели после смерти королевы первый сезон "Короны" попал в десятку лучших сериалов Netflix.
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