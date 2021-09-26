Netflix назвал дату выхода 5-го сезона сериала "Корона"
Премьера пятого сезона сериала "Корона" на стриминговом сервисе Netflix запланирована на ноябрь 2022 года
Об этом заявила исполнительница роли королевы Елизаветы Имельда Стонтон в ролике, опубликованном в YouTube.
"Я сделаю все возможное, чтобы поддерживать установленный создателями крайне высокий стандарт. Надеюсь, я выгляжу спокойной, собранной и способной на это. В то же время я чувствую бабочек в животе", - сказала актриса и заявила, что премьера пятого сезона "Короны" назначена на ноябрь 2022 года.
В пятом сезоне проекта Имельда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Доминик Уэст - принца Чарльза, а Элизабет Дебики - принцессу Диану.
- Напомним, 20 сентября в США состоялась 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", среди победителей которой оказался сериал "Корона".
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