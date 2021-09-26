Netflix назвал дату выхода 5-го сезона сериала "Корона"

Об этом заявила исполнительница роли королевы Елизаветы Имельда Стонтон в ролике, опубликованном в YouTube.

"Я сделаю все возможное, чтобы поддерживать установленный создателями крайне высокий стандарт. Надеюсь, я выгляжу спокойной, собранной и способной на это. В то же время я чувствую бабочек в животе", - сказала актриса и заявила, что премьера пятого сезона "Короны" назначена на ноябрь 2022 года.

В пятом сезоне проекта Имельда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Доминик Уэст - принца Чарльза, а Элизабет Дебики - принцессу Диану.