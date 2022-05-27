Netflix начал блокировать пользователей из России
Американский стриминговый сервис Netflix перестал открываться у пользователей из России без VPN
Об этом сообщает DTF.
Раньше сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счета аккаунта, например, турецкого.
Отмечается, что сервис действительно выдает ошибку, как в приложениях, так и в вебверсии. В последней на главной странице просто отображается текст "Недоступно".
Издание отмечает, что с марта российские пользователи не могли регистрировать новые аккаунты на Netflix или пополнять счета, однако могли продолжать смотреть контент с дубляжем и субтитрами. Зарегистрироваться на сайте и пополнить счета можно было только с помощью VPN.
- Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
- Позже сервис убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России.
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