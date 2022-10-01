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Netflix купит большой пакет украинских фильмов

1 октября, 2022 суббота
17:11
Культура Netflix

На Netflix могут появиться 14 украинских фильмов, право на показ которых продала стриминговому сервису Film.ua Group

Об этом сообщило издание Forbes .

Стало известно, что на Netflix появятся "Бешеная свадьба", "Большая прогулка" и "Лучшие выходные". В декабре выйдет фильм "Снайпер. Белый ворон". Кроме этого, продолжаются переговоры о покупке "Фокстера и Макса". Об этом рассказали Forbes разные причастные к созданию этих лент люди.

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В сентябре на стриминговой платформе уже появились три фильма: "Дикое поле", "Янтарные копы" и "Встреча одноклассников", доступные для просмотра на территории Украины. Продажей этих лент занимался медиахолдинг "Медиа Группа Украина", который планирует продолжить сотрудничество с Netflix.

  • С начала полномасштабной войны Netflix ушел с российского рынка и увеличил количество украиноязычного контента на платформе. 30 мая американская компания объявила об этом официально. Пресс-секретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

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Кино
Украина
Netflix
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