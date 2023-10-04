Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group

Об этом пишет Forbes Ukraine.

"Более точные цифры не могу сказать, но это очень большие суммы", – добавил Созановский.



По его словам, большие инвестиции в национальный контент означают не только уважение Украины.

"Национальный контент достиг уровня, когда он хорошо работает на разных площадках, это коммерчески привлекательно. Возможно, когда-то Netflix опубликует данные просмотров национального контента. Они впечатляют", - отметил соучредитель FILM.UA Group.



Для сравнения, в производство южнокорейских сериалов, фильмов и шоу за следующие четыре года Netflix планирует инвестировать $2,5 млрд.