Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
Сооснователь FILM.UA Group Сергей Созановский оценивает инвестиции стримингового сервиса Netflix в украинский контент более чем в несколько миллионов долларов
Об этом пишет Forbes Ukraine.
"Более точные цифры не могу сказать, но это очень большие суммы", – добавил Созановский.
По его словам, большие инвестиции в национальный контент означают не только уважение Украины.
"Национальный контент достиг уровня, когда он хорошо работает на разных площадках, это коммерчески привлекательно. Возможно, когда-то Netflix опубликует данные просмотров национального контента. Они впечатляют", - отметил соучредитель FILM.UA Group.
Для сравнения, в производство южнокорейских сериалов, фильмов и шоу за следующие четыре года Netflix планирует инвестировать $2,5 млрд.
- Кроме того, в конце августа военная экшн-драма Ахтема Сеитабаева "Мирный-21" вошла в топ-10 украинского Netflix: фильм выбился в лидеры по количеству просмотров.
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