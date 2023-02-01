Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и РФ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником в возможных переговорах между Россией и Украиной, если его об этом попросят
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но сам не буду настаивать", – сказал израильский премьер.
По его словам, для такого сценария должно быть "правильное время и правильные обстоятельства". Он подчеркнул, что инициатором могут быть Украина, РФ или США.
Нетаньяху утверждает, что его просили стать посредником вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но тогда он отказался. Политик не уточнил, кто просил его выполнить эту роль, но сказал, что просьба была "неофициальной".
- Нетаньяху заявил, что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол".
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