Об этом он сказал в интервью CNN.

"Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это, но сам не буду настаивать", – сказал израильский премьер.

По его словам, для такого сценария должно быть "правильное время и правильные обстоятельства". Он подчеркнул, что инициатором могут быть Украина, РФ или США.

Нетаньяху утверждает, что его просили стать посредником вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но тогда он отказался. Политик не уточнил, кто просил его выполнить эту роль, но сказал, что просьба была "неофициальной".

Нетаньяху заявил, что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол".

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