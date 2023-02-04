Нетаньяху заявил Макрону, что Израиль готов поставлять Украине "военные вещи", - СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на источники.
"По Украине, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военные вещи", по словам чиновника, осведомленного о ходе разговора. При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию", - пишет издание.
В офисе премьера Израиля отказались комментировать этот разговор.
На брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что "я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос".
Он также не говорил о предстоящей поездке министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.
Кроме того, Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве", и пояснил, что не будет продвигать свою роль посредника между Россией и Украиной, пока Украина, Россия и США не попросят его об этом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.63Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное