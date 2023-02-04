Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на источники.

"По Украине, Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев "военные вещи", по словам чиновника, осведомленного о ходе разговора. При этом он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию", - пишет издание.

В офисе премьера Израиля отказались комментировать этот разговор.

На брифинге с журналистами Нетаньяху сказал лишь, что "я объяснил нашу политику. Он хорошо знает этот вопрос".

Он также не говорил о предстоящей поездке министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев.

Кроме того, Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "еще слишком рано думать о посредничестве", и пояснил, что не будет продвигать свою роль посредника между Россией и Украиной, пока Украина, Россия и США не попросят его об этом.