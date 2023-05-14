Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Израиль и палестинский Исламский джихад достигли соглашения о прекращении огня в субботу вечером после почти пяти дней боев, во время которых ЦАХАЛ уничтожил значительную часть высшего руководства Исламского джихада в результате серии авиаударов.

"Операция была действительно идеальной. С полной неожиданностью и постоянной инициативой мы ликвидировали всю верхушку Исламского джихада в Газе, уничтожили 17 командных центров Исламского джихада, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по местам хранения ракет, вывели из строя противотанковые отряды". сказал Нетаньяху.