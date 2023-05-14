Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 14 мая, приветствовал действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада"
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что Израиль и палестинский Исламский джихад достигли соглашения о прекращении огня в субботу вечером после почти пяти дней боев, во время которых ЦАХАЛ уничтожил значительную часть высшего руководства Исламского джихада в результате серии авиаударов.
"Операция была действительно идеальной. С полной неожиданностью и постоянной инициативой мы ликвидировали всю верхушку Исламского джихада в Газе, уничтожили 17 командных центров Исламского джихада, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по местам хранения ракет, вывели из строя противотанковые отряды". сказал Нетаньяху.
- 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
- 11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "самый сильный удар", какой они когда-либо знали.
- 11 мая Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
- Израиль и Палестинский исламский джихад договорились о прекращении огня с 22:00 субботы, 13 мая 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное