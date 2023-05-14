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Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"

14 мая, 2023 воскресенье
18:03
Мир Нетаньягу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 14 мая, приветствовал действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада"

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Израиль и палестинский Исламский джихад достигли соглашения о прекращении огня в субботу вечером после почти пяти дней боев, во время которых ЦАХАЛ уничтожил значительную часть высшего руководства Исламского джихада в результате серии авиаударов.

"Операция была действительно идеальной. С полной неожиданностью и постоянной инициативой мы ликвидировали всю верхушку Исламского джихада в Газе, уничтожили 17 командных центров Исламского джихада, ликвидировали десятки террористов, нанесли удары по местам хранения ракет, вывели из строя противотанковые отряды". сказал Нетаньяху.

  • 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
  • 11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "самый сильный удар", какой они когда-либо знали.
  • 11 мая Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
  • Израиль и Палестинский исламский джихад договорились о прекращении огня с 22:00 субботы, 13 мая 2023 года.
Израиль
Палестина
Военные новости
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