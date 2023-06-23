Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставит Украине оружие, потому что оно может оказаться в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран
Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.
Отвечая на вопрос о помощи Израилю Украине, Нетаньяху повторил тезис о том, что его страна, учитывая географическое положение, имеет меньше возможностей оказывать поддержку , чем европейские страны.
"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас есть близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии", - сказал Нетаньяху.
К тому же он боится, что оружие может попасть в руки иранцев и будет использовано против Израиля.
"Во-вторых, мы также обеспокоены тем, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас", - добавил политик.
При этом он подчеркнул, что соболезнует украинцам.
"Очевидно, мы скучаем по трагедии, которая происходит в Украине, по этой ужасной потере человеческих жизней. Мы бы хотели, чтобы это закончилось", - сказал Нетаньяху.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.62
Покупка 36.62Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное