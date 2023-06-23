Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post.

Отвечая на вопрос о помощи Израилю Украине, Нетаньяху повторил тезис о том, что его страна, учитывая географическое положение, имеет меньше возможностей оказывать поддержку , чем европейские страны.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас есть близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии", - сказал Нетаньяху.

К тому же он боится, что оружие может попасть в руки иранцев и будет использовано против Израиля.

"Во-вторых, мы также обеспокоены тем, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, поскольку они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас", - добавил политик.

При этом он подчеркнул, что соболезнует украинцам.

"Очевидно, мы скучаем по трагедии, которая происходит в Украине, по этой ужасной потере человеческих жизней. Мы бы хотели, чтобы это закончилось", - сказал Нетаньяху.