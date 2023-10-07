Нетаньяху заявил, что Израиль использует всю свою мощь для уничтожения ХАМАС и посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении вечером 7 октября заявил, что страна использует всю свою мощь для уничтожения вооруженного формирования ХАМАС: он посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"
Обращение премьера Израиля цитирует Times of Israel .
Нетаньяху отметил, что ХАМАС своим вторжением на израильскую территорию начал "жестокую и злую войну", которая направлена против невинных мирных жителей: молодых и старых. Премьер назвал события 7 октября чем-то "невиданным в Израиле" и пообещал, что "это никогда не повторится".
Он заявил, что Израиль выиграет эту войну, но "цена будет невыносимо высокой".
"ЦАГАЛ (Вооруженные силы Израиля, - ред.) немедленно использует всю свою мощь, чтобы уничтожить потенциал ХАМАС. Мы будем бороться с ними до победного конца и отомстим за этот черный день, который они подготовили для Израиля и его народа", - подчеркнул Нетаньяху. .
По его словам, Израиль будет наносить удары по ХАМАС везде, превращая места, где оно "прячется и действует", в "города руины". Премьер призвал жителей Газы "убегать немедленно отсюда, потому что мы будем действовать везде и с полной силой".
- 7 октября 2023 г. палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге. Эспрессо.TV в режиме реального времени отслеживает события: детали в текстовой трансляции.
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