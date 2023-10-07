Нетаньяху заявил, что Израиль использует всю свою мощь для уничтожения ХАМАС и посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"

Обращение премьера Израиля цитирует Times of Israel .

Нетаньяху отметил, что ХАМАС своим вторжением на израильскую территорию начал "жестокую и злую войну", которая направлена против невинных мирных жителей: молодых и старых. Премьер назвал события 7 октября чем-то "невиданным в Израиле" и пообещал, что "это никогда не повторится".

Он заявил, что Израиль выиграет эту войну, но "цена будет невыносимо высокой".

"ЦАГАЛ (Вооруженные силы Израиля, - ред.) немедленно использует всю свою мощь, чтобы уничтожить потенциал ХАМАС. Мы будем бороться с ними до победного конца и отомстим за этот черный день, который они подготовили для Израиля и его народа", - подчеркнул Нетаньяху. .

По его словам, Израиль будет наносить удары по ХАМАС везде, превращая места, где оно "прячется и действует", в "города руины". Премьер призвал жителей Газы "убегать немедленно отсюда, потому что мы будем действовать везде и с полной силой".