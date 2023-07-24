Нетаньяху выписали из больницы после срочной госпитализации

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Стало известно, что Нетаньяху выписали из больницы, поскольку Кнессет готовится проголосовать за новый законопроект о "умности".

Добавляется, что премьер-министр Израиля находился в больнице более суток после установки кардиостимулятора; полицейские применили водометы к протестующим, которые блокировали дороги возле парламента, арестовали 3 у дома министра Ликуду.