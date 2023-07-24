Нетаньяху выписали из больницы после срочной госпитализации
Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выписали из больницы после срочной госпитализации, поскольку Кнессет готовится проголосовать за новый законопроект
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
Стало известно, что Нетаньяху выписали из больницы, поскольку Кнессет готовится проголосовать за новый законопроект о "умности".
Добавляется, что премьер-министр Израиля находился в больнице более суток после установки кардиостимулятора; полицейские применили водометы к протестующим, которые блокировали дороги возле парламента, арестовали 3 у дома министра Ликуду.
- В субботу, 15 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие, его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра.
- На следующий день его выписали из больницы после установления диагноза головокружения из-за обезвоживания организма.
- В субботу, 22 июля, в Израиле состоялась операция на сердце премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Он успешно перенес установку кардиостимулятора.
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