Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что израильский премьер доставлен в медцентр "Шиба" в городе Рамат-Ган.

"Его состояние хорошее и он проходит медицинские тесты", - сообщили в канцелярии премьер-министра.

Позже в офисе премьер-министра сообщили о причине его плохого самочувствия – перегрелся на солнце.

"Премьер-министр провел несколько часов в жару вчера на Галилейском море. Сегодня он жаловался на легкое головокружение, поэтому врач порекомендовал ему приехать в Шибу. Начальные тесты вернулись в норму, ничего плохого не обнаружено. По рекомендации врачей премьер-министру проводятся плановые обследования", – говорится в сообщении.

73-летнего премьера Израиля привезли в клинику из его дома в Кейсарии, где он проводил выходные.