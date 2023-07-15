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Нетаньяху срочно госпитализировали, - СМИ

15 июля, 2023 суббота
18:52
Мир

В субботу, 15 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался на плохое самочувствие, его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что израильский премьер доставлен в медцентр "Шиба" в городе Рамат-Ган.

"Его состояние хорошее и он проходит медицинские тесты", - сообщили в канцелярии премьер-министра.

Позже в офисе премьер-министра сообщили о причине его плохого самочувствия – перегрелся на солнце.

"Премьер-министр провел несколько часов в жару вчера на Галилейском море. Сегодня он жаловался на легкое головокружение, поэтому врач порекомендовал ему приехать в Шибу. Начальные тесты вернулись в норму, ничего плохого не обнаружено. По рекомендации врачей премьер-министру проводятся плановые обследования", – говорится в сообщении.

73-летнего премьера Израиля привезли в клинику из его дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

  • В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль оставить политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
  • 23 июня Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
  • 29 июня Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна не даст Украине систему ПВО "Железный купол" из тех же соображений, из которых не дает оружие.
Израиль
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