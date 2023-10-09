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Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газы, — СМИ

9 октября, 2023 понедельник
18:53
Мир Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газы

Об этом пишет " Walle! "

Во время телефонного разговора премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в секторе Газы. По его словам, "на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость", и потому Израиль должен "ответить большой силой".

"Мы отвечаем на силу большой силой. Мы должны возобновить сдерживание", - сказал Нетаньяху.

Этот разговор между Нетаньяху и Байденом стал вторым после вторжения ХАМАСа в Израиль.

Премьер также отметил, что обеспокоен возможностью открытия еще одного фронта на севере, возле Ливана, однако Израиль готовится к такой возможности.

"У нас нет другого выхода, кроме как реагировать решительно", – добавил он.

Источники издания также заявляют, что Байден спросил о заложниках, удерживаемых ХАМАСом в Газе. Нетаньяху ответил, что Израиль на данном этапе не намерен вести какие-либо переговоры по этому вопросу.

Американский источник издания добавляет, что Байден не пытался убедить Нетаньяху не прибегать к наземным действиям в Газе.

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, потому что мы поддерживаем право Израиля защищаться и потому, что, нам кажется, израильтян все равно не получится убедить сейчас", - приводит цитату источник.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

Израиль
Палестина
Война в Израиле
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