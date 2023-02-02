Нетаньяху решил пересмотреть политику Израиля по поставкам оружия Украине, - СМИ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику по поставкам Украине оружия. Он заверил США, что не будет занимать пророссийскую позицию
Об этом сообщает Walla.
Издание отмечает, что Израиль долгое время отклонял просьбу администрации президента США Джо Байдена и других правительств оказать военную помощь Украине, опасаясь напряженности с Россией. Но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику. Он заверил США, что не будет занимать пророссийскую позицию.
Часть чиновников Израиля выступает за предоставление разрешения третьим странам передавать Украине определенные израильские системы вооружений, которыми они обладают.
Впрочем, собеседники издания существенных изменений в политике страны не ожидают.
- Ранее Нетаньяху заявил, что изучает возможность предоставления Украине системы ПВО "Железный купол".
- 18 января глава Минобороны Резников говорил, что Украина призывает Израиль сотрудничать любым способом, но пока безуспешно.
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