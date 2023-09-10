Нетаньяху просит хасидов в этом году не посещать Умань

Об этом пишет The Times of Israel.

"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны нести личную ответственность за свои поездки. Не всегда нас Бог оберегал ни на европейской земле, ни на украинской", - заявил Нетаньяху на заседании Кабмина.

Он также заявил, что в Украине нет достаточного количества укрытий для защиты большого наплыва туристов.

Несмотря на это, правительство Израиля одобряет 4 миллиона шекелей (около 1 миллиона долларов) для помощи паломникам. Эти средства пойдут на центры регулирования очередей на границе, помощь для ускорения проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, а также на штабы по чрезвычайным ситуациям.

Справка

Рош га-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается счет дней нового еврейского года.