Нетаньяху просит хасидов в этом году не посещать Умань
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош га-Шана
Об этом пишет The Times of Israel.
"Граждане Израиля, которые едут в Украину, должны нести личную ответственность за свои поездки. Не всегда нас Бог оберегал ни на европейской земле, ни на украинской", - заявил Нетаньяху на заседании Кабмина.
Он также заявил, что в Украине нет достаточного количества укрытий для защиты большого наплыва туристов.
Несмотря на это, правительство Израиля одобряет 4 миллиона шекелей (около 1 миллиона долларов) для помощи паломникам. Эти средства пойдут на центры регулирования очередей на границе, помощь для ускорения проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, а также на штабы по чрезвычайным ситуациям.
Справка
Рош га-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается счет дней нового еврейского года.
- Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош ха-Шана.
- 17 августа сообщалось, что более 30 тысяч хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.
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