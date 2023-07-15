Нетаньяху - политический хищник: те, кто играют по его правилам, всегда проигрывают, - израильский политолог Зайден
Арие Зайден, израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа, отметил, что на данном этапе в Израиле нет таких политиков как Нетаньяху
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Где-то лет 15 назад Нетаньяху говорил, что он макиавеллист (макиавеллизм - использование хитрости и лукавства в управлении государством, о чем говорилось в трудах итальянского дипломата и писателя эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, – ред.). Когда мы видим, как Нетаньяху работает с 1994 года и до сих пор, то действительно он макиавеллист. Птому что Нетаньяху каждый раз к себе берет людей, которые имеют какую-то политическую силу, затем создает с ними коалицию. Он дает им такие посты, на которых они не могут набрать политическую значимость, а затем через раз их меняет", - рассказал израильский политолог.
Арие Зайден привел пример, что сейчас Нетаньяху взял к себе людей, которые являются ярыми националистами, дав им министерство внутренних дел и внутренней безопасности, но они ничего не могут сделать, потому что нужно 5-10 лет для перемен.
"Те, кто играют по правилам Нетаньяху, всегда проигрывают. Нетаньяху - акула, политический хищник, умеющий играть в эту игру. А других таких в Израиле на данном этапе нет", - подчеркнул Зайден .
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