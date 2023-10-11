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Нетаньяху объявил о формировании чрезвычайного правительства Израиля

11 октября, 2023 среда
23:58
Мир Нетаньягу

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц объявили о формировании чрезвычайного правительства для борьбы с ХАМАС

Об этом сообщает Times of Israel .

Нетаньяху объявил о формировании чрезвычайного правительства во время телевизионного обращения к нации.

"Мы оставили в стороне наши разногласия, поскольку на кону - судьба нашей страны", - сказал Нетаньяху.

Вошедший в новый состав правительства лидер оппозиции Бенни Ганц подчеркнул, что политики забыть о разногласиях ради борьбы против группировки ХАМАС.

Нетаньяху сказал, что целью израильской военной операции в секторе Газа является полная ликвидация ХАМАС.

"Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми", - сказал Нетаньяху.

Известно, что в новый "узкий кабинет" по безопасности, кроме Нетаньяху и Ганца, войдет министр обороны Йоав Галант. Министр по стратегическому планированию Рон Дермер и экспредседатель генштаба Гади Айзенкот получат статус наблюдателей при кабинете.

Пятеро однопартийцев Ганца войдут в состав правительства в качестве министров без портфелей.

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.

Израиль
Палестина
Ливия
Война в Израиле
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