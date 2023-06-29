Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-нибудь из западных союзников Украины", - сказал израильский премьер.

По его словам, Израиль не хочет, чтобы оружие было захвачено и передано Ирану для копирования технологии.

"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными перед угрозой", – заявил Нетаньяху.

Система "Железный купол" служит для защиты гражданского населения и способна перехватывать ракеты, БПЛА и артиллерийские снаряды, в том числе "грады". Также она способна поражать самолеты на высоте до 10 км. Была разработана совместно с американцами, взята на вооружение и впервые развернута в 2011 году.