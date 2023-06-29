Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна не предоставит Украине систему ПВО "Железный купол" по тем же соображениям, по которым не предоставляет оружие
Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.
"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-нибудь из западных союзников Украины", - сказал израильский премьер.
По его словам, Израиль не хочет, чтобы оружие было захвачено и передано Ирану для копирования технологии.
"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными перед угрозой", – заявил Нетаньяху.
Система "Железный купол" служит для защиты гражданского населения и способна перехватывать ракеты, БПЛА и артиллерийские снаряды, в том числе "грады". Также она способна поражать самолеты на высоте до 10 км. Была разработана совместно с американцами, взята на вооружение и впервые развернута в 2011 году.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
- 23 июня Нетаньяху заявил, что его страна сочувствует Украине, но оружие не предоставит из-за опасений, что оно может попасть в Иран.
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