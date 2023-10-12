Нетаньяху могут вытеснить из политики после завершения острой фазы конфликта в Израиле, - дипломат Хара

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Гарантиями безопасности и главными сигналами поддержки Израиля являются не только авианосная группа США "Джеральд Р. Форд", но и вторая американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Эйзенхауэр". Это четкий показатель, что ни Ирана, ни его прокси-группировки не следует влезать туда - это довольно интересная вещь, потому что с одной стороны мы можем увидеть новый баланс сил в регионе, а с другой - правительство Израиля, возможно, это правительство, если удержится Нетаньяху, потому что есть вероятность, что после такого провала разведки и военной составляющей, он может быть отстранен от власти. Конечно, Нетаньяху силой гнева и возмездия, которую он сейчас показывает, будет пытаться компенсировать этот провал", - отметил дипломат.

Александр Хара добавил, что у Нетаньяху шаткие позиции, также его доктрина пренебрежения палестинцами и ортодоксации внутренней жизни повлекла по существу конституционный кризис, хотя в Израиле нет конституции.

"Все факторы могут привести к тому, что мы через некоторое время после завершения острой фазы конфликта можем увидеть, что Нетаньяху вытеснят из политики", - резюмировал эксперт по вопросам внешней и политики безопасности "Центра оборонных стратегий".

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа.

Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бенни Ганц объявили о формировании чрезвычайного правительства для борьбы с ХАМАС

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.