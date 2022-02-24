Нет войне в Украине: Малиновский патриотически отпраздновал гол в Лиге Европы
Во втором стыковом матче Лиги Европы итальянская "Аталанта" победила греческий "Олимпиакос"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Аталанта" разгромила "Олимпиакос" 3:0, а наш украинский Руслан Малиновский оформил дубль в ворота греков и патриотически отпраздновал свой успех на поле.
"No war in Ukraine", – было написано на футболке Малиновского.
Скриншот по трансляции
В первом стыковом матче "Аталанта" победила "Олимпиакос" 2:1.
Лига Европы
Стыковые матчи
24 февраля
"Олимпиакос" (Греция) – "Аталанта" (Италия) 0:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Мехле, 40, Малиновский, 67, 69
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной рассказали итальянцам об истинной ситуации в нашей стране.
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