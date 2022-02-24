Нет войне в Украине: Малиновский патриотически отпраздновал гол в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Аталанта" разгромила "Олимпиакос" 3:0, а наш украинский Руслан Малиновский оформил дубль в ворота греков и патриотически отпраздновал свой успех на поле.



"No war in Ukraine", – было написано на футболке Малиновского.





Скриншот по трансляции



В первом стыковом матче "Аталанта" победила "Олимпиакос" 2:1.



Лига Европы



Стыковые матчи



24 февраля



"Олимпиакос" (Греция) – "Аталанта" (Италия) 0:3 (первый матч – 1:2)



Голы: Мехле, 40, Малиновский, 67, 69

⚫️???? Atalanta = круг из 16 contenders ???? #UEL pic.twitter.com/jKsxZtciL5 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 марта 2022

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинский футболист Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной рассказали итальянцам об истинной ситуации в нашей стране.

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