Нет вариантов для наступления россиян на Лиман в ближайшее время, – военный эксперт Коваленко
Несмотря на то, что россияне накапливают силы и средства в Луганской области - перспектив для наступления в ближайшее время нет из-за огневого давления ВСУ
Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Россияне продолжают накапливать силы на направлении "Сватово - Кременная". Силы и средства собираются там достаточно серьезные. Они не смогли реализовать наступательные действия, потому что промерзание почвы должно быть более масштабным, так как там много болот. Там через лес и болота надо наступать , поэтому погода изменила всю эту историю", – отметил он.
По словам Коваленко, ожидание также оказывает влияние на потенциал наступления.
"Накопление происходит, но они находятся в статическом положении и ВСУ на них ежедневно давят ударами - есть постоянное огневое воздействие. Говорить о том, что у них достаточно большие шансы провести наступательные действия в направлении Лимана или более того - выйти на левый берег реки Оскол, я не могу. Таких вариантов я не вижу, что у них достаточно ресурса", - подытожил эксперт.
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