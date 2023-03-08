Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Россияне продолжают накапливать силы на направлении "Сватово - Кременная". Силы и средства собираются там достаточно серьезные. Они не смогли реализовать наступательные действия, потому что промерзание почвы должно быть более масштабным, так как там много болот. Там через лес и болота надо наступать , поэтому погода изменила всю эту историю", – отметил он.

По словам Коваленко, ожидание также оказывает влияние на потенциал наступления.

"Накопление происходит, но они находятся в статическом положении и ВСУ на них ежедневно давят ударами - есть постоянное огневое воздействие. Говорить о том, что у них достаточно большие шансы провести наступательные действия в направлении Лимана или более того - выйти на левый берег реки Оскол, я не могу. Таких вариантов я не вижу, что у них достаточно ресурса", - подытожил эксперт.