Нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли, - Зеленский о ночной атаке РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России и заявил, что у РФ нет ракет, которые были бы сильнее воли украинцев сохранить жизнь и поддержать друг друга
Об этом он написал в телеграме.
Зеленский отметил, что российские террористы продолжают "свои попытки разрушить жизнь нашей страны".
"Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", - написал лидер государства.
Он также поблагодарил всех украинских военных, спасателей, врачей, местные власти, волонтеров и "всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора". Кроме того, он поблагодарил работников портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру Украины.
"Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", - добавил Зеленский.
- Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины : в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное