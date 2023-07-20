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Нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли, - Зеленский о ночной атаке РФ

20 июля, 2023 четверг
12:25
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России и заявил, что у РФ нет ракет, которые были бы сильнее воли украинцев сохранить жизнь и поддержать друг друга

Об этом он написал в телеграме.

Зеленский отметил, что российские террористы продолжают "свои попытки разрушить жизнь нашей страны".

"Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", - написал лидер государства.

Он также поблагодарил всех украинских военных, спасателей, врачей, местные власти, волонтеров и "всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора". Кроме того, он поблагодарил работников портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру Украины.

"Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", - добавил Зеленский.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
Одещина
Николаевщина
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