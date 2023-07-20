Об этом он написал в телеграме.

Зеленский отметил, что российские террористы продолжают "свои попытки разрушить жизнь нашей страны".

"Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", - написал лидер государства.

Он также поблагодарил всех украинских военных, спасателей, врачей, местные власти, волонтеров и "всех, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора". Кроме того, он поблагодарил работников портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру Украины.

"Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", - добавил Зеленский.