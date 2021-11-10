Нет того, кто решится сразиться с ним, - обидчик Ломаченко Лопес снова засыпал украинца комплиментами
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что в легком весе нет боксеров, способных победить украинца Василия Ломаченко
Об этом сообщает SecondsOut.
Лопес объяснил, что большинство боксеров не решаются выйти в ринг против Ломаченко.
"Я и дальше продолжу говорить, что Ломаченко победит всех, если они с ним подерутся, потому что я избивший его. Я победил безоговорочно, единогласным решением судей. Пока кто-то не выйдет и не побьет Ломаченко, я продолжу говорить я не вижу никого, кто шагнет вперед и рискнет сразиться с Ломаченко.Сейчас на это согласился только Ричард Комми.А раньше никто не хотел встречаться с самим Комми.Могу сказать, что из всех соперников, с которыми я встречался, по крайней мере Ломаченко готов постоять за себя", - сказал Теофимо Лопес.
В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
- 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что Лопес боится снова сразиться с Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.
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