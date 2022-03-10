"Нет такой вещи, как ускоренное вступление": премьер Нидерландов о пути Украины в ЕС

Об этом он заявил, когда прибыл на саммит лидеров ЕС во Франции, сообщает.



Рютте сказал, что не видит перспектив возможности ускоренного вступления Украины в ЕС.



"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Ее не существует", - заявил нидерландский премьер.

Рютте сказал, что все страны Западной Европы говорят, что не стоит пытаться ввести ускоренную процедуру.



"Вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", - отметил он.