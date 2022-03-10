"Нет такой вещи, как ускоренное вступление": премьер Нидерландов о пути Украины в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нет возможности быстрого присоединения Украины к Евросоюзу
Об этом он заявил, когда прибыл на саммит лидеров ЕС во Франции, сообщает.
Рютте сказал, что не видит перспектив возможности ускоренного вступления Украины в ЕС.
"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Ее не существует", - заявил нидерландский премьер.
Рютте сказал, что все страны Западной Европы говорят, что не стоит пытаться ввести ускоренную процедуру.
"Вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", - отметил он.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- Также заявки подали Грузия и Молдова.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС в условиях войны.
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