Нет такой свободы, какая была, - Усик рассказал, когда последний раз был в Крыму
Украинский боксер Александр Усик признался, что в Крыму бывал еще два года назад
Об этом Александр Усик рассказал в интервью Маше Ефросининой.
По словам Усика, в Крыму у него до сих пор живут многие родственники.
"Два года назад, еще до пандемии. Я ездил в Симферополь. У меня там теща, тесть, сестра, племянница. Многие ребята, с которыми я общаюсь до сих пор. Они живут в Симферополе. Я крымских людей воспринимаю солнечными, лучезарными, такими пофигистами. Потеряли, мы это потеряли. Я тоже, как крымчанин. Нет такой свободы, которая была", - сказал Александр Усик.
- 18 января боксер Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине у него нет спонсоров из- за неоднозначных политических высказываний.
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