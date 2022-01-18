Нет такой свободы, какая была, - Усик рассказал, когда последний раз был в Крыму

Об этом Александр Усик рассказал в интервью Маше Ефросининой.



По словам Усика, в Крыму у него до сих пор живут многие родственники.



"Два года назад, еще до пандемии. Я ездил в Симферополь. У меня там теща, тесть, сестра, племянница. Многие ребята, с которыми я общаюсь до сих пор. Они живут в Симферополе. Я крымских людей воспринимаю солнечными, лучезарными, такими пофигистами. Потеряли, мы это потеряли. Я тоже, как крымчанин. Нет такой свободы, которая была", - сказал Александр Усик.

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