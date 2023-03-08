Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружной Грузии – Зеленский

Об этом он отметил в вечернем обращении 8 марта.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии", подчеркнув, что Украина желает Тбилиси демократического, европейского успеха.

"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", – сказал Зеленский.