Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружной Грузии – Зеленский
Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя проходящие в этой стране акции протеста
Об этом он отметил в вечернем обращении 8 марта.
"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", – сказал Зеленский.
Он добавил, что "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии", подчеркнув, что Украина желает Тбилиси демократического, европейского успеха.
"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", – сказал Зеленский.
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