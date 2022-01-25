"Нет средств на базовые нужды": нардеп Василенко назвала бюджет на 2022 год "абсолютно дефицитным"

Об этом она сказала в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Тут можно только позавидовать выдержке и спокойствию господина Шмыгаля: когда все в стране катится коту под хвост, премьер так радужно рисует ситуацию. Бюджет на 2022 год – не выдерживает никакой критики, он абсолютно дефицитен, там нет средств, чтобы обеспечить базовые нужды, а они лежат, в первую очередь, в плоскости безопасности", - заявила Василенко.



По ее словам, у Украины есть проблемы с финансированием армии.



"У нас нет средств на нормальные достойные зарплаты военным, есть незакрытые потребности армии, для того чтобы Украина могла защищать себя уже в очевидной угрозе от российской агрессии", - сказала нардепка.



Она подчеркнула, что также есть вопросы с энергоресурсами.



"Где брать средства, чтобы оплачивать энергоносители? Я уже не говорю о том, где брать деньги, чтобы развивать энергетическую независимость и сети, которые были бы устойчивы к шантажам, которые устраивает Россия на энергетическом рынке", - подытожила Василенко.





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