"Нет средств на базовые нужды": нардеп Василенко назвала бюджет на 2022 год "абсолютно дефицитным"
Народный депутат Леся Василенко заявила, что действующий госбюджет не выдерживает никакой критики
Об этом она сказала в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Тут можно только позавидовать выдержке и спокойствию господина Шмыгаля: когда все в стране катится коту под хвост, премьер так радужно рисует ситуацию. Бюджет на 2022 год – не выдерживает никакой критики, он абсолютно дефицитен, там нет средств, чтобы обеспечить базовые нужды, а они лежат, в первую очередь, в плоскости безопасности", - заявила Василенко.
По ее словам, у Украины есть проблемы с финансированием армии.
"У нас нет средств на нормальные достойные зарплаты военным, есть незакрытые потребности армии, для того чтобы Украина могла защищать себя уже в очевидной угрозе от российской агрессии", - сказала нардепка.
Она подчеркнула, что также есть вопросы с энергоресурсами.
"Где брать средства, чтобы оплачивать энергоносители? Я уже не говорю о том, где брать деньги, чтобы развивать энергетическую независимость и сети, которые были бы устойчивы к шантажам, которые устраивает Россия на энергетическом рынке", - подытожила Василенко.
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