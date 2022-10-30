Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не надо забывать, что Юг для РФ достаточно важен, и мы должны быть внимательны и здесь, и на запорожском направлении. Эти два направления - запорожское и херсонское - должны быть под тщательным вниманием ВСУ, поскольку неясно, где противник пойдет в наступление. А то, что он пойдет в наступление, я не сомневаюсь, потому что командующего заменили Суровикиным не просто, чтобы он возможно отводил войска, а чтобы он показал какой-то результат", - сказал Роман Костенко.

Полковник СБУ отметил, что украинские военные должны быть настороже, поскольку наступление российских оккупантов может произойти на одном из двух направлений.

"Я думаю, что ракетные удары – это не результат, это кто угодно мог сделать, дать команду на террористические акты, а вот захвата территорий от Суровикина ждут. Поэтому нам надо быть внимательными. И Юг важен для РФ, и закрепиться вверх по Днепру для россиян тоже важно. Поэтому должны быть осмотрительными", - добавил он.

В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины. Он поставил генерала Суровикина во главе оккупационных сил в Украине.

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