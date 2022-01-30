Нет сомнений, кто друг, а кто враг, - Порошенко поблагодарил западных союзников за поддержку Украины

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.



Порошенко отмечает: сомнение в подлинности этой поддержки, над которой в свое время пришлось работать денно и нощно, является ударом по единству и солидарности демократического мира и игрой против национальных интересов Украины.



"Категорически неприемлемы попытки свалить на западных партнеров и ответственность за экономические неурядицы, которые на самом деле являются следствием бездарного правления "зеленой" команды. Продолжение экономической политики в интересах коррупционного "большого хищения" вместо обеспечения финансирования жизненно важных секторов, в частности безопасности и обороны, может оставить Украину беззащитной перед лицом врага, потому что очень сложно объяснить налогоплательщикам дружественных нам стран, почему за оружие должны платить они, если Украина не финансирует производство собственного оружия", - убежден Порошенко.



"Так же хочу заверить: украинцы хорошо знают и ценят усилия нашего стратегического союзника - США и его лидера Джо Байдена. Как и не менее четко отдают себе отчет в возможных рисках от Российской федерации и Владимира Путина, который в 2014 году аннексировал украинский Крым и оккупировал Донбасс. Для украинцев нет сомнений, кто наш друг, а кто враг", - подчеркивает пятый президент.



"Искренне благодарен союзникам Украины, которые, несмотря ни на что, поддерживают нас и словом, и действиями, политически и практически, в том числе таким необходимым оборонным оружием. В Украине достаточно сознательных государственнических сил, умеющих ценить эту поддержку! Мы должны выступать единым фронтом с Западом" и не давать Кремлю никакого повода для того, чтобы его подорвать. Наша сила в единстве и солидарности!" - резюмирует Петр Порошенко.



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