Нет сомнений, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
Аналитик Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр считает, что запугивание является частью методов политики Путина. Поэтому он не решится на полномасштабное вторжение в Украину
Об этом Шерр сказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале "Эспрессо".
"Риски, безусловно, очень высоки. Но говорить о том, что атака РФ на Украину неизбежна стала бы переоценкой ситуации. Я считаю, что полномасштабное вторжение РФ в Украину не неизбежно. Я сомневаюсь, что это произойдет. Мы все прекрасно знаем, что для Путина война и угрозы являются элементами политики. Его главная цель - это запугивание Запада и Украины. Поскольку Путин хочет, чтобы де-факто, а возможно и де-юре, Украина стала частью сфер влияния Российской Федерации", - считает аналитик.
По мнению Шерра, именно при таком сценарии расширение НАТО будет прекращено. Он также отметил, что Путин также пытается расколоть союзников в вопросе Украины, поскольку тогда у украинского государства не будет такой поддержки Запада.
"Хотя на сегодняшний день Украина и получает от Запада тотальную поддержку, я считаю, что допускают много ошибок в политике противодействия режиму Путина. Например, администрация президента США должна была бы быть более последовательной в политике сдерживания агрессии Путина. Кремль сейчас слаб и некомпетентен. Этим нужно воспользоваться. И, по моему мнению, в последние недели политика администрации президента Джо Байдена стала более продуктивной и профессиональной. Такая политика помогла укрепить позицию Украины на фоне обострения российско-украинской войны", - добавил эксперт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.9
Покупка 27.9Продажа 28.3
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.3
- Актуальное
- Важное