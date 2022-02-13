Нет сомнений, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр

Об этом Шерр сказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале "Эспрессо".

"Риски, безусловно, очень высоки. Но говорить о том, что атака РФ на Украину неизбежна стала бы переоценкой ситуации. Я считаю, что полномасштабное вторжение РФ в Украину не неизбежно. Я сомневаюсь, что это произойдет. Мы все прекрасно знаем, что для Путина война и угрозы являются элементами политики. Его главная цель - это запугивание Запада и Украины. Поскольку Путин хочет, чтобы де-факто, а возможно и де-юре, Украина стала частью сфер влияния Российской Федерации", - считает аналитик.

По мнению Шерра, именно при таком сценарии расширение НАТО будет прекращено. Он также отметил, что Путин также пытается расколоть союзников в вопросе Украины, поскольку тогда у украинского государства не будет такой поддержки Запада.

"Хотя на сегодняшний день Украина и получает от Запада тотальную поддержку, я считаю, что допускают много ошибок в политике противодействия режиму Путина. Например, администрация президента США должна была бы быть более последовательной в политике сдерживания агрессии Путина. Кремль сейчас слаб и некомпетентен. Этим нужно воспользоваться. И, по моему мнению, в последние недели политика администрации президента Джо Байдена стала более продуктивной и профессиональной. Такая политика помогла укрепить позицию Украины на фоне обострения российско-украинской войны", - добавил эксперт.

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